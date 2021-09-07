На Украине ввели персональные санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский расширил список граждан России, против которых действуют персональные санкции. Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

«Специальные экономические и другие ограничительные меры» были применены против подполковника российской армии Ивана Кузнецова. Список его санкций насчитывает 15 пунктов.

Также украинские власти ограничили жительницу Крыма Ольгу Калинину — против нее было введено три меры.

В обоих случаях срок действия ограничений составляет три года.

Своим указом Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Зеленский ввел санкции против журналиста Анатолия Шария и связанных с ним ресурсов.

До этого правительство России ввело персональные санкции в отношении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова