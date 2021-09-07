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МИД Японии оценил план России создать особую экономическую зону на Курилах

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что предложенный президентом России Владимиром Путиным план по установлению особой экономической зоны на Курильских островах не должен нарушать законодательства двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат считает, что в данном случае необходим конструктивный диалог с российским правительством для создания условий, подходящих для подписания мирного договора. Мотэги согласился со словами Путина о позорности ситуации с неподписанным соглашением.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като подверг критике соответствующий план России по Курилам.

3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только российские, но и иностранные инвесторы.

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Россия — Япония
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