Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выпустил книгу «Более справедливый мир возможен», передает агентство Anadolu.

В своей книге политик акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности на несправедливости, международном терроризме и исламофобии, миграционном кризисе, дискриминации и двойных стандартах.

Турецкий лидер выразил мнение, что в Совете Безопасности ООН необходимо провести фундаментальные изменения. Он отметил, что цель Анкары состоит в том, чтобы «установить систему, в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот — прав тот, кто силен».

В работе главы государства сказано, что институты, которые несут ответственность за установление глобальной справедливости, работают по инерции. Политик считает, что решить современные проблемы с помощью институтов, которые созданы в соответствии с требованиями прошлого, невозможно. По его словам, этими институтами создаются новые проблемы.

«В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира», – пишет Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял, что ООН исчерпала свои возможности по решению мировых проблем.