Саакашвили заявил, что приедет на муниципальные выборы в Грузию

Глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен приехать в Грузию на муниципальные выборы, намеченные на 2 октября. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Политик также призвал соотечественников, проживающих за рубежом, взять отпуск в дни выборов, отложить свои дела и «сушей, воздухом» ехать в Грузию.

Он подчеркнул, что не боится ареста и вверяет свою судьбу грузинскому народу, который освободит и себя, и его. Позднее, отметил политический деятель, он сообщит детали о своем маршруте в Грузию.

О своих планах по возвращению в Грузию Саакашвили заявлял и ранее.

В августе премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили пригрозил Саакашвили арестом, если тот вернется в страну, и заявил, что подарит ему коллекцию галстуков.

Он обвинил беглого политика в организации антиправительственных митингов. По его словам, Саакашвили и работающие в его интересах оппозиционные СМИ пытаются создать масштабное общественное противостояние с целью подрыва политического строя. К зачинщикам государственного переворота политик также отнес представителей созданной политиком партии «Единое национальное движение».

Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них политик был заочно приговорен к тюремным срокам. С 2015 по 2016 год он занимал пост губернатора Одесской области, но был уволен тогдашним президентом Петром Порошенко и лишил его украинского гражданства.