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Польша испугалась учений России и Белоруссии на фоне кризиса с мигрантами

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Mateusz Wodzinski/AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на границе с Белоруссией крупнейшим кризисом за 30 лет. Об этом сообщает портал onet.pl.

«Мы не ожидаем спада напряженности на границе. Через несколько дней начнутся крупнейшие военные учения [России и Белоруссии] за 40 лет «Запад-2021». Они могут быть связаны с многочисленными провокациями», — посетовал премьер.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проводятся для тренировки и «слаживания» вооруженных сил двух стран.

Моравецкий добавил, что главным виновником в провоцировании кризиса с мигрантами он считает президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным Варшавы, большинство из этих людей — иракцы, прилетевшие из Багдада, но есть также и афганцы из России, которые находились там еще до захвата власти в их стране «Талибаном» (организация запрещена в России).

2 сентября «Газета.Ru» сообщила, что президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима ЧП на приграничных с Белоруссией территориях. Согласно документу, режим ЧП будет действовать в течение 30 дней и может быть продлен.

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