Эксперт назвал ошибку Украины, которая приведет страну к развалу

Эксперт по экономике Виктор Скаршевский в эфире телеканала «Наш» заявил о том, что жители Украины страдают из-за стремления властей любой ценой попасть в Евросоюз и НАТО.

Так, по его словам, из-за этой ошибки мир уже не видит Украину в экономическом плане, а в будущем подобная стратегия может привести страну к развалу, так как «Украина просто никогда не будет в НАТО».

«Надо думать, чтобы людям было здесь лучше жить. Для этого необходимо проводить суверенную экономическую политику, а не обслуживать интересы кредиторов», — сказал он.

По мнению Скаршевсого, Украине следует стать «нейтральной» страной и перестать делить мир на «натовскую» и «российскую» стороны.

Ранее в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.