Талибы* запретили афганским СМИ публиковать обращение лидера сопротивления в Панджшере

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) запретило афганским СМИ публиковать заявление лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники в движении.

Ранее Масуд призвал граждан продолжать борьбу с талибами.

До этого он заявил, что атакующими Панджшер талибами командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы недостаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.

Утром 6 сентября представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили полный контроль над провинцией Панджшер. В дальнейшем силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда. Накануне талибы отвергли соответствующее предложение.