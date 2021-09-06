В партию экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико «Вместе» записалось почти 7 тыс. человек

В партию бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико «Вместе» записалось уже почти 7 тыс. человек, сообщила «Газете.Ru» член его штаба, журналист Евгения Сугак.

Она также отметила, что, помимо этого, партия получает международную поддержку.

«Действовать на территории Белоруссии сейчас очень сложно, но возможно. Однако в партию Виктора Бабарико «Вместе» записалось уже почти 7 тыс. человек, которые, как и мы, законным способом хотят менять страну», — подчеркнула она.

По словам Сугак, за прошедший год люди не стали лояльней к действующей власти, а даже наоборот.

«Мы не знаем ни одного сторонника перемен, который за этот год перешел бы ненасильственным путем на сторону режима. Сопротивление насилию и беззаконию живо сейчас, как минимум, в головах большинства белорусов, поэтому все продолжается», — заверила журналист.

Ранее суд в Белоруссии приговорил экс-главу штаба Бабарико Марию Колесникову и юриста Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно.