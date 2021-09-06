Лавров ответил на вопрос о связи интеллекта и очков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, считает ли они ношение очков признаком интеллекта, сообщает «РИА Новости».

«Нет, не считаю», — так министр ответил на вопрос одной из воспитанниц на встрече в пансионе Министерства обороны РФ.

Глава МИД попросил не обижаться на такую реплику.

Лавров подчеркнул, что от близорукости можно избавиться, однако интеллекта при этом «не убавится».

Ранее, в ходе марафона российского общества «Знание», Лавров признался, что боится высоты.

Он рассказал, что был с визитом в Екатеринбурге, ему пришлось подниматься в стеклянном лифте в здании Русской медной компании. По его словам, больше его никто так недавно не пугал и не вызывал чувство страха.

«Мне неприятно», — заключил глава МИД.

Тремя годами ранее, выступая перед студентами МГИМО, Лавров заявил, что полагается на свою интуицию во время переговоров. По его мнению, рецепта на все случаи жизни в этом вопросе нет и у каждого переговорного раунда есть своя специфика, обусловленная индивидуальными чертами человека.