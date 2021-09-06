Президента Бразилии заподозрили в подготовке военного переворота

Президент Бразилии Жаир Болсонару вместе с соратниками может планировать подготовку военного переворота 7 сентября. Об этом в открытом письме предупредила группа политиков и общественных деятелей, сообщает The Guardian.

Обратившиеся уверены, что запланированные на 7 сентября митинги сторонников Болсонару опасны для демократии, и проводят параллели с январским захватом Капитолия в Вашингтоне. Политики утверждают, что общенациональные марши сторонников Болсонару против политики Верховного суда и конгресса с участием «сторонников превосходства белой расы», военной полиции и чиновников правительства дают повод подозревать подготовку государственного переворота в третьей по величине демократии в мире.

«Народ Бразилии десятилетиями боролся за то, чтобы обезопасить демократию от военного правления. Нельзя допустить, чтобы Болсонару отнял это», — уверены бывшие политические лидеры стран.

Политики также напоминают, что 10 августа Болсонару провел «беспрецедентный военный парад» в столице Бразилии. Это происходило на фоне попыток его соратников в конгрессе провести в парламенте законопроект о реформировании действующей системы голосования с использованием электронных урн. Президент хотел, чтобы результаты голосования каждого избирателя обязательно распечатывались для обеспечения возможности последующей проверки.

Среди подписавшихся — бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, бывший президент Парагвая Фернандо Луго, бывший лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин и другие.

В августе «Газета.Ru» сообщала, что Верховный федеральный суд в Бразилии инициировал расследование о распространении фейков в отношении Болсонару после его заявлений об уязвимости системы голосования в стране.

После этого Болсонару заявил, что ему грозит один из трех сценариев: арест, убийство или победа на президентских выборах в 2022 году. При этом он подчеркнул, что никто не имеет права угрожать ему.