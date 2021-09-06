ЦИК подготовит предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников

Центральная избирательная комиссия России после сентябрьских выборов намерена подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Памфиловой в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

Рекомендации будут подготовлены на фоне появления двух двойников кандидата от партии «Яблоко», депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

«Я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было», — сказала Памфилова.

Она выразила надежду на то, что избиратели разберутся с ситуацией. Глава ЦИК подчеркнула, что формально участвовать в голосовании кандидаты-двойники могут.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.

КПРФ и «Коммунисты России» обвиняют друг друга в выдвижении спойлеров — в нескольких одномандатных округах их будут представлять кандидаты с одинаковыми или созвучными фамилиями и именами. При этом столкнуться с «двойниками» придется не только коммунистам, но и представителям других партий. Эксперты говорят, что однофамильцев уже давно используют для оттягивания голосов, но законодательного запрета эта технология так и не получила. В Госдуме же сомневаются, что запрет на такие методы конкуренции вообще можно оформить юридически. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».