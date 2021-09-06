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Кравчук находится в реанимации в Мюнхене после перенесенной операции

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РИА «Новости»

Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации в клинике в Мюнхене. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Политика доставили в зарубежное медучреждение после сложной операции, которую ему сделали в украинской больнице.

За Кравчуком ухаживает его внук.

По данным источника издания, мужчине стало несколько лучше.

«Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы. И главное — какие шансы на полное восстановление. Насколько мне известно, он пришел в сознание, узнает своего внука, но говорить пока не может», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что из-за операции на сердце 87-летний Кравчук пропустит заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ). По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, вероятно, первый президент Украины не сможет принимать участие в работе ТКГ до ноября-декабря этого года.

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