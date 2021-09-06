Посол Германии в Китае скончался спустя несколько дней после начала работы

Посол Германии в Китае Ян Хеккер умер спустя несколько дней после начала своей миссии. Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.

«С глубокой скорбью и потрясением мы узнали о внезапной смерти посла Германии в Китае профессора Яна Хеккера. В этот момент мы думаем о его семье и близких», — говорится в сообщении. Причина смерти 54-летнего дипломата не раскрывается.

Deutsche Welle отмечает, что после прибытия в столицу Китая дипломат находился на карантине, связанном с COVID-19. Известно, что у Хеккера осталось трое детей.

До назначения послом в Пекине Хеккер работал четыре года внешнеполитическим советником канцлера Германии Ангелы Меркель. В частности, он принимал участие от ее лица во встречах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, куда входят Украина, Россия, Германия и Франция.

В августе «Газета.Ru» сообщала о смерти посла Сербии в России Мирослава Лазански. Причиной смерти стал сердечный приступ, дипломат умер в своем доме в Белграде.