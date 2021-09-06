В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой и призвали «убирать мусор», связанный с Россией

В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой. Об этом сообщила инициировавшая демонтаж депутат Киевсовета Алина Михайлова на странице в Facebook, которая призвала к дерусификации города.

Законодатель после сноса монумента в Голосеевском районе украинской столицы призвала людей «вменяемых взглядов откупоривать шампанское». Теперь памятник будет храниться в районной администрации, а в будущем его планируют передать в «музей тоталитаризма».

По мнению Михайловой, в Киеве «стало на одну проблему меньше». «Дружба не предполагает убийства, лжи и захвата чужого. Дружба, если и существовала когда-то, закончилась оккупацией Севастополя, Донецка и Луганска», — выразила мнение она. Депутат добавила, что добрые взаимоотношения между странами невозможны, пока «президент России не извинится перед украинским народом на коленях».

При этом Михайлова возмутилась, что о времени демонтажа памятника не сообщили представителям СМИ, из-за чего в свободном доступе нет видео этого момента. Михайлова также призвала вслед за декоммунизацией провести жесткую дерусификацию, призвав вместе «убирать мусор» в виде топонимов, связанных с Россией.

Известно, что киевский парламент принял решение о сносе памятника, который был установлен в 2001 году, еще 8 июля.

Ранее «Газета.Ru» писала, что президент России Владимир Путин не будет обсуждать на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским «крымский вопрос». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым является территорией России.