Захарова заявила, что в Германии вступили в сговор против российских СМИ

Политики, силовики и СМИ в Германии вступили в сговор против российских средств массовой информации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление пресс-секретаря Союза журналистов ФРГ Хендрика Цернера о том, что сотрудники российского информационного телеканала RT «распрощались с критической и независимой журналистикой и принимают участие в дестабилизации демократии».

Захарова обратила внимание на то, что в качестве методов воздействия против российских СМИ уже применялись закрытие банковских счетов, призывы к отказу в оформлении лицензии на спутниковое вещание, давление на соседние страны с требованием не выдавать лицензию, травля со стороны медиа и Союза журналистов Германии.

При этом она отметила, что германский телеканал Deutsche Welle во время незаконных акций в России открыто призывал граждан к участию в них.

«Приведенные мною факты — это конкретные свидетельства попыток влияния на внутренние дела России и российское общественное мнение немецкого государственного канала в противовес эфемерной демагогии представителей Германии по RT», — подчеркнула Захарова.

Она также выразила мнение, что на Западе почти исчезла свободная конкуренция. По ее словам, такое происходит в спорте, экономике и геополитике, а теперь и в журналистике.

В конце августа Захарова заявила, что британские спецслужбы «давно и плотно» взаимодействуют с рядом российских СМИ, которые выступили против закона об иноагентах.