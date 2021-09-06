СК: расширение сети биолабораторий США у границ с Россией вызывает озабоченность

Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров заявил, что расширение сети биологических лабораторий США на российской границе вызывает озабоченность у России. Об этом он сообщил на форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» в Хабаровске, передает РИА «Новости».

«Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах», — сказал он.

Ранее в Китае задумались о причинах закрытия США секретной лаборатории Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее.

Авторы обратили внимание на заявление Национальных институтов здравоохранения США о том, что COVID-19 мог распространяться на территории страны в декабре 2019 года. При этом власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.