Силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление «Талибана*» о взятии провинции

Силы сопротивления в афганском Панджшере опровергли заявление радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)»* о взятии провинции. Об этом сообщается на странице силы в Twitter.

«Заявление «Талибана» о взятии Панджшера не соответствует действительности. Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — говорится в сообщении.

Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид объявил, что группировка полностью захватила ранее неприступную провинцию Панджшер на севере Афганистана, в которой действовали силы сопротивления.

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда.

Накануне талибы отвергли предложение Масуда о возможности прекращения огня в неподконтрольной талибам провинции.