В Японии выступили против плана России создать особую экономическую зону на Курилах

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио не согласен с планом Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах, передает РИА «Новости».

По словам политика, призывы к японским и зарубежным компаниям об экономическом освоении региона не совпадают со взглядами Японии и с духом договоренности, достигнутой главами двух государств о совместной экономической деятельности на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Като также обратил внимание на то, что данная ситуация вызывает «глубокое сожаление» у японского правительства. Он подчеркнул, что совместная экономическая деятельность на Курильских островах не должна противоречить юридической позиции России и Японии.

3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только российские, но и иностранные инвесторы.