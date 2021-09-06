Экс-замглавы американской разведки: США придется работать с Россией по Афганистану

Бывшая заместитель директора национальной разведки США Сьюзан Гордон заявила в эфире телеканала CBS, что Вашингтону придется договариваться с «нетипичными партнерами» для сбора информации о ситуации в Афганистане.

«Думаю, теперь, когда у нас нет преимущества, заключавшегося в присутствия [в Афганистане], из-за чего сбор разведывательных данных будет не столь эффективен, администрации [президента США Джо] Байдена придется удвоить усилия в сфере партнерства в регионе. И придется полагаться на нетипичных партнеров, таких как Россия, Китай и Пакистан», — сказала она.

Гордон отметила, что сотрудничество необходимо для предупреждения роста террористических угроз. Международные террористические группировки могут активизировать деятельность в Афганистане и использовать страну в своих целях, выразила опасение она.

Столь быстрый приход к власти в Афганистане движения «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) она назвала «провалом» американской разведки.

Ранее заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов рассказал, что Россия, Пакистан, США и Китай проведут встречу по Афганистану в Кабуле.

Талибы объявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Байден анонсировал завершении афганской военной кампании в апреле, 31 августа из страны были выведены все американские войска.