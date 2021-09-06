СМИ: гвинейские мятежники ввели комендантский час по всей стране

Поднявшие мятеж гвинейские военнослужащие объявили о введении по всей стране комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС.

Мятежники не уточнили, сколько будет действовать запрет выходить из дома — «до дальнейшего уведомления». Они добавили, что региональных губернаторов и префектов заменят военные.

Кроме того, вечером путчисты в эфире национального телевидения призвали министров и руководителей государственных учреждений явится на встречу с ними в столицу Гвинеи Конакри в понедельник в 11:00 (14:00 по московскому времени).

Ранее мятежники заявили, что захваченный ими президент Гвинеи Альф Конде не пострадал, и ему ничто не угрожает.

Из Конакри с раннего утра 5 сентября сообщалось об интенсивной стрельбе около президентского дворца.

По данным местной прессы, силы специального назначения предприняли попытку государственного переворота — вступили в столкновение с охраной президента. Мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее проходил службу во французском Иностранном легионе.