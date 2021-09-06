Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Шойгу заявил, что Сибирь обладает впечатляющим потенциалом развития новой энергетики 00:55
Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по программе развития Сибири 00:44
Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал остановку матча с Бразилией 00:41
Инстасамка выгнала с киевского концерта непонравившегося фаната 00:34
Шойгу назвал места для строительства новых производственных центров в Сибири 00:33
Режиссер новой «Дюны» рассказал, какую часть книги не смог включить в фильм 00:14
Сборная Италии установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии 00:11
В Москве на парковке нашли тело иностранца с кирпичом во рту 00:07
Большинство москвичей высказались против переноса столицы 00:02
В Иркутской области заключенные напали на надзирателя 05.09.2021, 23:55

СМИ: гвинейские мятежники ввели комендантский час по всей стране

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Saliou Samb/Reuters

Поднявшие мятеж гвинейские военнослужащие объявили о введении по всей стране комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС.

Мятежники не уточнили, сколько будет действовать запрет выходить из дома — «до дальнейшего уведомления». Они добавили, что региональных губернаторов и префектов заменят военные.

Кроме того, вечером путчисты в эфире национального телевидения призвали министров и руководителей государственных учреждений явится на встречу с ними в столицу Гвинеи Конакри в понедельник в 11:00 (14:00 по московскому времени).

Ранее мятежники заявили, что захваченный ими президент Гвинеи Альф Конде не пострадал, и ему ничто не угрожает.

Из Конакри с раннего утра 5 сентября сообщалось об интенсивной стрельбе около президентского дворца.

По данным местной прессы, силы специального назначения предприняли попытку государственного переворота — вступили в столкновение с охраной президента. Мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее проходил службу во французском Иностранном легионе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Европа не способна вести современную войну»
Эксперт рассказал о критической военной зависимости ЕС от Вашингтона
«Этот позор видит весь мир»: Месси в шоке от действий властей Бразилии
Четверых игроков Аргентины хотели арестовать во время матча отборочного турнира ЧМ
«Может обходить защиту антител»: в США изучают новый штамм коронавируса
Эксперты выясняют, может ли «мю»-штамм коронавируса обойти защиту иммунитета
В Киеве подтвердили готовность к встрече Зеленского с Путиным
Захватившие президента Гвинеи мятежники рассказали о его состоянии
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения
Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева
Новости и материалы
Шойгу заявил, что Сибирь обладает впечатляющим потенциалом развития новой энергетики
Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по программе развития Сибири
Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал остановку матча с Бразилией
Инстасамка выгнала с киевского концерта непонравившегося фаната
Шойгу назвал места для строительства новых производственных центров в Сибири
Режиссер новой «Дюны» рассказал, какую часть книги не смог включить в фильм
Сборная Италии установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии
В Москве на парковке нашли тело иностранца с кирпичом во рту
Большинство москвичей высказались против переноса столицы
В Иркутской области заключенные напали на надзирателя
Судьбу матча Бразилия — Аргентина решит ФИФА
Мужчина застрелил четырех человек во Флориде, включая младенца
В Бразилии рассказали, почему правоохранители вышли на поле во время игры с Аргентиной
Появилась реакция Месси и Неймара на остановку матча Бразилия — Аргентина
Стало известно местоположение пропавшего в Каспийском море катера
Аргентинские футболисты признались в нарушении правил пересечения границы Бразилии
Талибы* отвергли предложение Масуда о перемирии в Панджшере
Футболисты сборной Аргентины не пускают в свою раздевалку полицию
Все новости
Вопрос закрыт: Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым
Песков заявил об отказе Москвы обсуждать Крым с президентом Украины
«Осужденных били по голове ножками от табурета»
В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт, есть раненые и погибшие
Госпереворот в Гвинее: военные арестовали президента Конде
Государственный переворот в Гвинее инициировали спецназовцы
Свадьба Моргенштерна, изгнание комика из России, Måneskin в Москве
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Ахмад Масуд назвал условие для перемирия в Панджшере
Лидер афганского сопротивления призвал боевиков покинуть провинцию Панджшер
«Что-то не рассчитали»: вице-премьера Чехии допросят о несостоявшейся поездке в Москву
Полиция вызвала главу МВД Чехии из-за его планов посетить российскую столицу
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
Глава Минздрава призвал не оценивать препараты от коронавируса с политических позиций
Кулинарные блогеры заполонили TikTok. Что они готовят
Что делают самые популярные кулинарные блогеры в TikTok
«Сказали — сам дурак»: как романтические аферисты разводят россиян
Жертвы брачных мошенников рассказали свои истории
Инцидент у Перевального. Пять человек заподозрили в повреждении газопровода в Крыму
Адвокат: ФСБ препятствует встрече с задержанными по подозрению в повреждении газопровода
«Дальневосточный Лас-Вегас»: как будут развивать игорную зону «Приморье»
Под Владивостоком создадут самую крупную в России игорную зону
Польза курения и нефритовые амулеты: почему отзывают статьи о COVID-19
Научные журналы отозвали 154 статьи о COVID-19
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях