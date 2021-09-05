В Киеве подтвердили готовность к встрече Зеленского с Путиным

Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Интер», сообщает РИА «Новости».

«Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», — сказал Кулеба.

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что еще раз подтверждают желание идти на нормализацию отношений с Украиной, но не готовы обсуждать принадлежность Крыма.

При этом в Москве опровергли заявления Киева о готовящемся «на самом высоком уровне» саммите с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам представителя главы России Дмитрия Пескова, стороны пока далеки от согласования возможной повестки таких переговоров.

Комментарий Кремля стал ответом на заявление первого вице-премьера Украины Алексея Любченко, который сказал, что подготовка встречи российского и украинского президентов проходит «на самом высоком уровне». Он не стал уточнять, в какие даты возможно проведение переговоров, но дал понять, что, вероятно, Киев не согласится на саммит в Москве. В качестве альтернативы Левченко предложил Крым.