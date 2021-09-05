Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил захват власти в Гвинее и призвал незамедлительно освободить президента страны Альфу Конде. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде», — написал он.

5 сентября в столице Гвинейской Республики с раннего утра сообщалось об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе.

Данная попытка госпереворота стала не первой. В 2011 году дом президента подвергался нападению. Альфа Конде, пришедший к власти в 2010 году, был переизбран в 2020 году на третий срок. Сейчас президенту 83 года.

Ранее сообщалось, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Власти Гвинеи подтвердили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, однако заявили, что охрана главы государства сумела отразить эту атаку. Позднее лидер мятежников полковник Мамади Думбуя опубликовал видеообращение, в котором объявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны.