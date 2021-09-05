Украинские СМИ рассказали о возможных тайных соглашениях США и Украины

На прошедшей недавно встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не упоминались минские соглашения. В издании «Страна» предполагают, что это может быть связано с некими негласными договоренностями сторон по этому вопросу, которые не выносились на публику.

Одним из возможных соглашений могло стать создание нового многостороннего формата по Донбассу, где основную роль будут играть США и их союзники — Канада, Великобритания, Польша и Прибалтика, отмечают в СМИ. Отмечается, что смыслом подобного решения стала бы возможность для Украины не выполнять условия минских соглашений.

Второй договоренностью, предполагают в издании, мог стать план Зеленского уговорить Москву на свой вариант урегулирования в Донбассе при помощи Байдена.

«А дальше реинтегрировать территории, добившись убедительной внешнеполитической победы, что позволит Зеленскому переизбраться на второй срок. Возможно, прокачиваются и оба этих варианта», — говорится в сообщении.

Предполагается также, что у США есть две политических стратегии в отношении Донбасса: оставить территорию в состоянии «ни мира, ни войны» из-за отсутствия желания вовлекаться в переговоры или же давление на Украину, чтобы не допустить дальнейшее сближение России и Китая.

«Да и реинтеграцию Донбасса даже с особым статусом, согласно этой версии, в Вашингтоне «капитуляцией» не считают, полагая, что и «особый статус» со временем смогут переварить», — полагают в издании.

Как считает экс-президент Украины Петр Порошенко, нынешний президент страны Владимир Зеленский не смог добиться положительных результатов во время посещения Вашингтона и на переговорах с президентом США Джо Байденом. По его словам, по результатам визита Зеленского в Вашингтон Украине не удалось получить план действий по членству в НАТО. При этом подписанное между Минобороны Украины и Пентагоном межведомственное соглашение является продолжением предыдущего, срок которого истек в этом году.