Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украинские СМИ предположили, что есть тайные соглашения США и Украины по Донбассу 18:51
В Уфе практически одновременно загорелись два автобуса 18:41
Хабиб назвал свой гонорар за первый бой 18:41
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после захвата власти мятежниками 18:41
Погоня местных жителей за пьяным водителем в Норильске попала на видео 18:39
Газзаев считает, что сборной России нужно прибавлять в качестве игры 18:25
Большинство американцев недовольны решениями Байдена по Афганистану 18:12
В Госдуме рассказали, почему Шевченко не будет тренировать в России 18:11
Талибы* обязали студенток носить никабы 18:07
Минздрав России предложил G20 взаимное признание фактов вакцинации от COVID-19 17:47

Вице-премьера Чехии допросят из-за несостоявшейся поездки в Москву

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что будет допрошен в полиции о своей несостоявшейся в середине апреля этого года поездке в Москву. Его слова передает РИА «Новости».

Отмечается, что в апреле пражское сетевое издание Seznam Zprávy сообщило о намерениях Гамачека посетить Москву до того, как он вместе с премьер-министром Андреем Бабишем обвинил российские спецслужбы в организации взрывов во Врбетице и заявил о высылке из Чехии 18 российских дипломатов. Чешские политики сочли странным, что чиновник собирался ехать в Москву, зная о взрывах и вмешательстве российских спецслужб.

Вице-премьер опроверг информацию издания Seznam Zprávy. Национальное управление по борьбе с оргпреступностью приступило к расследованию ситуации с несостоявшейся поездкой Гамачека в Москву.

«Правдиво опишу, как все происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло», — прокомментировал Гамачек предстоящий допрос в полиции.

Ранее сообщалось, что чешский сенатор Вацлав Ласка обвинил Гамачека во лжи о поездке в Москву.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Осужденных били по голове ножками от табурета»
В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт, есть раненые и погибшие
Вопрос закрыт: Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым
Песков заявил об отказе Москвы обсуждать Крым с президентом Украины
Госпереворот в Гвинее: военные арестовали президента Конде
Государственный переворот в Гвинее инициировали спецназовцы
Большинство американцев недовольны решениями Байдена по Афганистану
Порошенко: Зеленский не смог достигнуть успеха в Вашингтоне
Чубайс рассказал, как повысить зарплаты и пенсии россиян
Газзаев считает, что сборной России нужно прибавлять в качестве игры
Новости и материалы
Украинские СМИ предположили, что есть тайные соглашения США и Украины по Донбассу
В Уфе практически одновременно загорелись два автобуса
Хабиб назвал свой гонорар за первый бой
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после захвата власти мятежниками
Погоня местных жителей за пьяным водителем в Норильске попала на видео
В Госдуме рассказали, почему Шевченко не будет тренировать в России
Талибы* обязали студенток носить никабы
Минздрав России предложил G20 взаимное признание фактов вакцинации от COVID-19
Известная рестлерша найдена мертвой в США
Врач рассказала о требующем обращения в больницу опасном симптоме
В полиции Киева прокомментировали угрозы убийством Зеленскому
Хасбулатов оценил слова бывшего помощника Горбачева о развале СССР
Первый президент Украины улетел в Германию на реабилитацию
Первый тренер Смолова оценил игру футболиста в матче с Кипром
Лондон предупредил о возможности террористических атак в Афганистане
Эксперты оценили риск штрафов за установку в автомобиле дополнительных динамиков
В Индии от вируса Нипах умер ребенок
Российского тяжелоатлета отстранили за допинг до 2035 года
Все новости
США всех бросили: почему Евросоюз хочет собственную армию
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания единых военных сил Евросоюза
«К 2030 году Китай станет лидером во всем, включая ядерное оружие»
Чем грозит России и США увеличение ядерной мощи Китая
«Дальневосточный Лас-Вегас»: как будут развивать игорную зону «Приморье»
Под Владивостоком создадут самую крупную в России игорную зону
Польза курения и нефритовые амулеты: почему отзывают статьи о COVID-19
Научные журналы отозвали 154 статьи о COVID-19
«Он всегда мечтал поехать в арабскую страну»
Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут депортировать из ОАЭ в Россию
На батарейках: первый тест-драйв электрического «УАЗа»
Завод УАЗ представил электромобиль на базе внедорожника «Хантер»
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
«Имеют влияние»: зачем Россию и Китай позвали на встречу «Большой семерки»
Глава МИД Японии анонсировал встречу глав G7 с участием России и Китая
«Зеленский уехал с деньгами»
NI: украинцев смутила презентация Зеленским плана трансформации Украины именно в США
Far Cry, Deathloop и Call of Duty: во что поиграть этой осенью
Самые ожидаемые видеоигры осени 2021 года
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях