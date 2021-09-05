Вице-премьера Чехии допросят из-за несостоявшейся поездки в Москву

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что будет допрошен в полиции о своей несостоявшейся в середине апреля этого года поездке в Москву. Его слова передает РИА «Новости».

Отмечается, что в апреле пражское сетевое издание Seznam Zprávy сообщило о намерениях Гамачека посетить Москву до того, как он вместе с премьер-министром Андреем Бабишем обвинил российские спецслужбы в организации взрывов во Врбетице и заявил о высылке из Чехии 18 российских дипломатов. Чешские политики сочли странным, что чиновник собирался ехать в Москву, зная о взрывах и вмешательстве российских спецслужб.

Вице-премьер опроверг информацию издания Seznam Zprávy. Национальное управление по борьбе с оргпреступностью приступило к расследованию ситуации с несостоявшейся поездкой Гамачека в Москву.

«Правдиво опишу, как все происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло», — прокомментировал Гамачек предстоящий допрос в полиции.

Ранее сообщалось, что чешский сенатор Вацлав Ласка обвинил Гамачека во лжи о поездке в Москву.