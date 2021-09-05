Лидер мятежников в Гвинее объявил о роспуске правительства и закрытии границ страны

Лидер мятежников в Гвинейской Республике полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Видеообращение опубликовало издание Africa Guinee в Facebook.

«Мы решили распустить правительство», — сказал полковник Думбуя.

Посольство России в Гвинее призвало россиян не покидать дома в связи с ухудшением внутриполитической ситуации в республике.

В столице Гвинейской Республики с раннего утра около президентского дворца продолжается интенсивная стрельба. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе.

Данная попытка госпереворота стала не первой. В 2011 году дом президента подвергался нападению. Альфа Конде, пришедший к власти в 2010 году, был переизбран в 2020 году на третий срок. Сейчас президенту 83 года.

Ранее сообщалось, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.