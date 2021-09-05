Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет четкого понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7, передает «Интерфакс».

«Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки «то неучастию, то участию в формате».

«Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира»,— подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что на следующей неделе пройдет саммит G7 по вопросам, связанным с Афганистаном. На него будут приглашены министры иностранных дел из России и Китая. Встреча запланирована на 8 сентября, однако, по словам Мотэги, это пока предварительная дата.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.