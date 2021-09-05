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Байден забыл песню со свадьбы дочери

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название песни, которая играла во время церемонии, сообщает Daily Mail.

О казусе, который произошел в 2012 году американский лидер рассказал во время видеоконференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года. Как отметил Байден, межконфессиональную церемонию бракосочетания его дочери Эшли и Говарда Крейна одновременно проводили католический священник и раввин.

«И они играли и … У меня в голове сейчас пусто. Что это за песня, которую играют там, где все сидят на стульях? Я не могу этого вспомнить. В любом случае. И это та песня, которую сыграли», — добавил Байден.

Интернет-пользователи позднее раскритиковали выступление президента США.

«Немного пугает. Это сейчас нам весело, но, мне кажется, он может быть опасен для всего мира», — написал один из них.

Ранее Джо Байден сделал несколько ошибок во время брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в России). Он забыл вопрос журналиста из зала, перепутал название столицы Катара, а также заявил, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) покинула исламскую республику, хотя это противоречит данным Пентагона.

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