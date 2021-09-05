Байден забыл песню со свадьбы дочери

Президент США Джо Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название песни, которая играла во время церемонии, сообщает Daily Mail.

О казусе, который произошел в 2012 году американский лидер рассказал во время видеоконференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года. Как отметил Байден, межконфессиональную церемонию бракосочетания его дочери Эшли и Говарда Крейна одновременно проводили католический священник и раввин.

«И они играли и … У меня в голове сейчас пусто. Что это за песня, которую играют там, где все сидят на стульях? Я не могу этого вспомнить. В любом случае. И это та песня, которую сыграли», — добавил Байден.

Интернет-пользователи позднее раскритиковали выступление президента США.

«Немного пугает. Это сейчас нам весело, но, мне кажется, он может быть опасен для всего мира», — написал один из них.

Ранее Джо Байден сделал несколько ошибок во время брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в России). Он забыл вопрос журналиста из зала, перепутал название столицы Катара, а также заявил, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) покинула исламскую республику, хотя это противоречит данным Пентагона.