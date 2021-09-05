В США назвали причину захвата Афганистана талибами*

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что неверие граждан правительству привело к захвату власти в Афганистане представителями радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», передает телеканал Fox News.

«Одна из фундаментальных проблем, на мой взгляд, заключается в коррупции в правительстве...само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в результате. Высшая правительственная элита, они все буквально ретировались», — подчеркнул Милли.

По мнению американского генерала, афганское правительство распалось гораздо быстрее, чем того ожидали официальные лица, как и армия Афганистана. Это стало неожиданностью для всех, как и «крах афганского правительства», уточнил Милли.

Ранее талибы заявили о захвате офиса губернатора последней неподконтрольной ему провинции Афганистана — Панджшер. Также телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник среди талибов сообщил, что наступательная операция, которую талибы проводят в афганской провинции Панджшер, находящейся под контролем противников движения, замедлилась.

Позднее национальное сопротивление в афганской провинции Панджшер опровергло сообщения о том, что «Талибан» захватили четыре района в этом регионе.