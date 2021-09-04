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В Белоруссии будут лишать особых пенсий за «вред государству»

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Global Look Press

В Белоруссии вступило в силу постановление, согласно которому гражданина можно лишить пенсии, назначенной за особые заслуги. Документ опубликован на национальном правовом портале.

В постановлении говорится, что гражданина можно лишить пенсии, если он совершил преступление или действие, которое нанесло «вред государственным интересам, национальной безопасности».

Кроме того, в постановлении отмечается, что теперь может быть отменено повышение пенсии, связанное с награждением гражданина орденом или медалью — в случае лишения награды.

Согласно документу, принимать решения о лишении выплат будет специальная комиссия. Она сможет как отменить пенсию, так и уменьшить ее на свое усмотрение.

Ранее белорусские власти включили в список «лиц, причастных к террористической деятельности» активистку, лидера гражданской инициативы «Наш дом» Ольгу Карач.

До этого центральный районный суд Минска признал Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем», который публикует юмористический контент, экстремистским.

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