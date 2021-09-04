Талибы* отложили объявление состава правительства

Объявление правительства «Талибана (организация запрещена в России)» отложено на следующую неделю, передает Reuters, ссылаясь на источники в движении.

Ранее сообщалось, что это собираются сделать в субботу, 4 сентября.

До этого СМИ назвали имена трех новых основных министров Афганистана, назначенных талибами. Также стало известно, что лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство республики. При этом боевики движения сообщили, что в новое правительство Афганистана не войдут чиновники из администрации бывшего президента страны Ашрафа Гани.

1 сентября талибы назначили губернатора в неподконтрольной им провинции Панджшер.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.