Глава МИД Украины заявил, что в Киеве уже готовятся к визиту Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве уже готовятся к визиту в страну президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США», — сказал глава украинского МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

Позднее, 2 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Обязательство США по выделению этих средств содержалось в совместном заявлении «об американо-украинском стратегическом партнерстве», принятом по итогам переговоров лидеров двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ «совсем не нравится» потенциальная готовность США приветствовать евроатлантические устремления Украины — вступление в НАТО.