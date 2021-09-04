Посольство Украины направило в МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве

Посольство Украины направило в МИД Польши ноту из-за гибели украинского гражданина во Вроцлаве в конце июля. Об этом заявил посол страны Андрей Дещица на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что 30 июля польские полицейские задержали нетрезвого мужчину в автобусе города Вроцлав. При проверке документов оказалось, что он гражданин Украины. Мужчину доставили в вытрезвитель, где он начал драться и укусил правоохранителя за палец. Полицейские приняли решение привязать дебошира к кушетке. Спустя время связанный мужчина посинел, начал задыхаться и перестал подавать признаки жизни.

Как сообщает РИА «Новости», после смерти гражданина Украины и появления подробностей в польских СМИ комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября принял решение об отстранении от исполнения обязанностей четырех полицейских, которые задерживали мужчину, в отношении двух из них были начаты процедуры увольнения со службы.