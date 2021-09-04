На Украине возмутились из-за «идеологии» Запада по Крыму

Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль возмутился, что Европа и США не заинтересованы решением крымского вопроса, так как их представители не присутствовали на саммите «Крымская платформа». Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

Он напомнил, что против возвращения полуострова в состав России в 2014 году выступили около ста стран, однако в форуме приняли участие 46.

«Очевидно, ни США, ни Европу почему-то крымский вопрос на сегодня не интересует. Разбирайтесь, уважаемые господа украинцы, сами — я думаю, что у них такая идеология», — заявил Москаль.

По мнению политика, в Европе две знаковые фигуры — президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, но Меркель за день до «Крымской платформы» была в Киеве и «уплыла».

Саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. По результатам мероприятия была принята декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». Российская сторона в мероприятии не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что США в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон подтвердили готовность помочь Украине завершить «войну» и обеспечить систему безопасности страны.