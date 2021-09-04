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Яценюк пожаловался, что Россия хочет превратить украинскую ГТС в металлолом

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Andrew Kravchenko/Reuters

Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Об этом в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн» заявил бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

«Они уже половину этого сделали», — сказал политик.

Яценюк подчеркнул, что официальный Киев должен настаивать на том, чтобы был подписан не двух, а трехсторонний договор по транзиту российского газа. Третьей стороны, по его мнению, должна стать Европа.

«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — объяснил свою позицию Яценюк.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала о том, что Киев начал подготовку юридической позиции по возможным компенсациям после запуска «Северного потока — 2».

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