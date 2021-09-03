Ким Чен Ын отказался от предложенных ООН вакцин от коронавируса

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил чиновникам провести более жесткую кампанию по профилактике эпидемии в «нашем стиле», отказавшись от некоторых иностранных вакцин от коронавируса, предлагаемых в рамках поддерживаемой ООН программы иммунизации, передает телеканал NBC News.

На заседании политбюро Трудовой партии Кореи он отметил, что госслужащие должны «иметь в виду, что ужесточение профилактики эпидемий является задачей первостепенной важности, которая не должна быть ослаблена ни на минуту».

Северокорейский лидер также отметил необходимость материальных и технических средств для профилактики вирусов, а также повышения квалификации работников здравоохранения.

Ранее стало известно, что КНДР отказалась от почти 3 млн вакцин против COVID-19. Власти Северной Кореи попросили, чтобы эти дозы, которые были предложены стране, были перенаправлены в другое место.

В конце 2020 года сообщалось, что Пхеньян выразил заинтересованность в присоединении к международной программе COVAX, которая поставляет вакцины в страны с низкими доходами.