Путин проверит стройку космодрома «Восточный»

Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где планирует посетить строительную площадку космодрома «Восточный». Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе Кремля рассказали, что президент осмотрит стройки инфраструктурных объектов, включая командный пункт и стартовый комплекс «Ангара».

Кроме того, Путин проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах, добавили в Администрации президента.

Ранее РБК написал, что новым заместителем главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по строительству «Восточного» может стать 34-летняя Татьяна Андреева-Янская, которая работает в госкорпорации с 2017 года.

Предыдущий куратор стройки Юрий Росляк был освобожден от должности 3 июня 2021 года.

Космодром Восточный строят с 2012 года. В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, «порядка там (на космодроме Восточный — ред.) до сих пор не удалось навести как следует».