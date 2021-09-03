Протестующие против вакцинации британцы устроили драку с полицией

В Лондоне противники вакцинации устроили драку с полицией в ходе протестов против принудительной вакцинации детей от коронавируса, сообщает радиостанция LBC.

По ее данным, столкновение произошло, когда протестующие пытались прорваться внутрь лондонского здания Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA).

Таким образом британцы хотели выразить протест против решения регулятора позволить использовать препараты от коронавируса в отношении подростков.

«Сотрудники правопорядка следят за демонстрацией рядом со зданием на площади Кэбот в квартале Кэнари-Уорф. Полицейские охраняют вход в помещение», — приводит ТАСС сообщение лондонской полиции.

В начале августа британские медицинские власти рекомендовали делать прививку от коронавируса всем подросткам в возрасте 16-17 лет. MHRA также одобрило использование вакцины в отношении детей 12-15 лет, если по состоянию здоровья они наиболее подвержены риску инфицирования.

Ранее сообщалось, что в Соединенном королевстве списки людей на третью дозу вакцины изменили в пользу бедных.