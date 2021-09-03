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Талибы* заблокировали доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер

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Reuters

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что движение «Талибан (организация запрещена в России)» не допускает грузы с гуманитарной помощью в афганскую провинцию Панджшер. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Талибан» заблокировал гуманитарный доступ в долину, и их действия считаются военными преступлениями по международному праву. Они не пропускают туда врачей, лекарства и еду, в то время как тысячи семей укрылись здесь от их гнета», — написал он.

По его словам, мобильная связь и электричество в провинции также отключены. Салех подчеркнул, что власти Афганистана никогда не перекрывали талибам доступ в больницы, но сами боевики также «заблокировали врачей, персонал и снабжения больницы Панджшера».

Салех призвал ООН и страны мира осудить действия талибов.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» в ходе боев, проходивших в северной провинции Панджшер в ночь на 3 сентября, понесли потери и были вынуждены отступить.

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