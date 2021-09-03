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ЦИК обратился к председателю СК из-за предполагаемых нарушений на выборах в Королеве

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центризбирком России отправил официальные письма генпрокурору Игорю Краснову, председателю СК Александру Бастрыкину и другим с просьбой в оперативном режиме разобраться с ситуацией перед выборами в Королеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Также запросы направлены губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и председателю избирательной комиссии Московской области Илье Березкину.

До этого представители «Новой газеты» отдали в ЦИК материалы, где утверждалось о предполагаемых нарушениях во время избирательной кампании в Королеве.

ЦИК, разделив озабоченность по данному поводу, оперативно подготовил и направил официальные письма в соответствующие ведомства. Обращалось внимание, что надо в скором времени принять меры по предотвращению вероятных нарушений на выборах, исключив фальсификации.

Также в ЦИК отметили, что если будут подтверждения информации, надо обязательно добиться неотвратимости наказания виновных. К нарушителям могут применить, в том числе, уголовную ответственность.

Ранее эксперт рассказал о том, как будут фабриковаться лженарушения на выборах 2021 года.

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Выборы в Госдуму
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