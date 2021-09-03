Организатора женских акций в Белоруссии признали террористкой

Белорусские власти включили в список «лиц, причастных к террористической деятельности», активистку, лидера гражданской инициативы «Наш дом» Ольгу Карач, сообщает DW со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Согласно позиции Комитета госбезопасности Белоруссии, она виновна в «пособничестве при подготовке к акту терроризма группой лиц по предварительному сговору», а также в «акте терроризма в отношении государственного или общественного деятеля».

Карач известна своей критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. В середине августа она призывала жительниц Белоруссии участвовать в акции «проклятия всех тех, кто причастен к репрессиям» в стране.

В Белоруссии 9 августа прошлого года после президентских выборов, победителем которых вновь стал Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста, в ходе которых пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, несколько погибли.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут признать террористической организацию «Отряды гражданской обороны».