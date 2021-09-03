Евросоюз определил пять критериев для диалога с талибами*

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз определил пять критериев для развития диалога с движением «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он сообщил на пресс-конференции в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза, передает ТАСС.

«Мы обсудили критерии для определения интенсивности диалога с властями Афганистана после прихода к власти движения «Талибан». Глубина этого диалога будет зависеть от поведения режима», — сказал он.

В числе методов — борьба новых властей с терроризмом, соблюдение прав человека, в особенности женщин, а также гарантии возможности отъезда для всех желающих.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз будет взаимодействовать с движением «Талибан», не признавая его политически, ради обеспечения поддержки местного населения.

До этого политик заявлял, что ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Он также подчеркивал, что Евросоюз признает победу движения «Талибан», но не легитимность новой власти в Афганистане.