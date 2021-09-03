Кремль рассмотрит предложение СМИ внести поправки в законодательство об иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иностранных агентах на предмет их реализуемости. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно. Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — сказал представитель Кремля.

Ранее телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) на своем сайте разместил открытое письмо с требованием аннулировать действующий список «иностранных агентов» и внести поправки в законодательство об иноагентах.

Ранее сообщалось, что СПЧ продолжит работать над совершенствованием законодательства о СМИ-иноагентах.