Талибы* понесли потери во время боев в провинции Панджшер

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) в ходе боев, проходивших в северной провинции Панджшер в ночь на 3 сентября, понесли потери и были вынуждены отступить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Фронту национального сопротивления страны.

«Поздно вечером и ночью талибы предприняли попытки прорыва в Панджшер с запада через Андарабскую долину и район Пуле-Хисар к перевалу Хавак, а также с юга через район Гульбахар. На каждом из направлений они потерпели крах и были вынуждены отступить, неся огромные потери», — сказал источник.

Он подчеркнул, что большое число боевиков «Талибана» было взято в плен, а в данный момент обстановка вокруг находящегося в осаде Панджшера стабильная.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» провалило ночное наступление на Панджшерскую долину. По имеющимся данным, бойцы Фронта сопротивления отбили немногочисленные захваченные талибами позиции уже к утру. Причем «Талибан», как сообщают СМИ, понес катастрофические потери. Точное количество погибших и пострадавших пока не уточняется.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.