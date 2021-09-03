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Зеленский пожелал Белоруссии украинской свободы

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Белоруссия обязана «выжить» и превратиться в такое же свободное и демократическое государство, как Украина, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения со студентами Стэнфордского университета, запись которого опубликовал телеканал «Дом».

Белорусский народ, его вера, культура, язык и искусство, как подчеркнул глава государства, сильнее любого правительства.

«А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь», — сказал Зеленский.

Вместе с тем президент Украины подчеркнул, что не желает белорусам того же «тяжелого пути», который пришлось пройти его народу.

«Не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа», — сказал он.

Так президент ответил на вопрос, что он посоветует белорусам в сложившейся в Белоруссии политической обстановке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что политика Украины несет угрозу для его страны.

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