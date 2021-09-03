СМИ сообщают о провале ночного наступления талибов* на Панджшер

Движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) провалило ночное наступление на Панджшерскую долину, сообщил экс-сотрудник TOLOnews Муслим Ширзад на своей странице в Twitter.

По его словам, талибы отключили в этой провинции все телекоммуникационные связи. Источники издания Sputnik Afghanistan утверждают, что талибы напали на долину с трех направлений: в районе Шотол и на перевалах Хавак и Анджуман. Но добиться успеха они не смогли ни на одном из них.

По имеющимся данным, бойцы Фронта сопротивления отбили немногочисленные захваченные талибами позиции уже к утру. Причем «Талибан», как сообщают СМИ, понес катастрофические потери. Точное количество погибших и пострадавших пока не уточняется.

Бои в районе Гульбахар стали причиной прекращения подачи энергии через внешние линии, поскольку там была повреждена телекоммуникационная антенна.

Накануне сообщалось о подготовке талибов к финальному удару по сопротивлению в Панджшере.