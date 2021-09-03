Собянин сообщил, что записался на онлайн-голосование

Мэр Москвы Сергей Собянин записался на электронное голосование и намерен принять участие в выборах депутатов Государственной Думы дистанционно, сообщил он в личном блоге.

«Я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной думы с помощью сети интернет», — сообщил мэр в личном блоге в пятницу.

Собянин отметил, что этот способ голосования более быстрый, удобный и надежный.

«Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома», — подчеркнул столичный градоначальник.

По его словам, аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 70% россиян намерены участвовать в парламентских выборах в сентябре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 08:00 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября 2021 года. Принять участие в дистанционном электронном голосовании может гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, с постоянной пропиской в Москве и полной учетной записью на портале mos.ru.