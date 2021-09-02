СМИ рассказали о сценарии начала Третьей мировой войны между США и Россией

Автор издания Popular Mechanics Кайл Мизоками описал возможный сценарий начала Третьей Мировой войны, которая пройдет между американцами и их противниками.

Мизоками пишет, что «в холодных просторах космоса вражеские космические роботы медленно корректируют свои орбиты и готовятся к внезапной атаке на флот спутников США».

Целью атаки, по мнению автора публикации, будут являться спутники США. Но специалисты Космических сил Штатов смогут в последнюю минут увести их из-под удара, с помощью ядерных ракетных двигателей, которые установлены на спутниках.

В поддержку этой теории Мизоками утверждает, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США уже поручило нескольким частным компаниям создать демонстрационный образец ядерного двигателя.

К 2025 году уже планируется запустить на низкую околоземную орбиту космический корабль с таким двигателем.

Ранее американские эксперты заявили, что Россия готовится провести испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.