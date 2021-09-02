Депутат Рады назвал формат встречи Зеленского с Байденом унизительным

Содержание прошедшей накануне встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского было пустым, а тема урегулирования конфликта в Донбассе почти не обсуждалась. Соответствующее мнение в интервью украинскому изданию «Вести» выразил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Николай Скорик.

«Встреча пустая для Украины с точки зрения содержания и унизительная по формату приема. Мне стыдно за нынешний уровень Украины на международной арене», — заявил он.

Скорик также подверг критике перспективы экономического сотрудничества США и Украины, указав на то, что Киев не представляет какую-либо значимость для Вашингтона.

«В нынешней ситуации все разговоры об экономике бессмысленны. Штатам не до нас. У нас нет ничего такого, что им могло бы быть интересно на взаимовыгодной основе. А то, что, может, еще и осталось, они и так возьмут», — считает оппозиционер.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, встретился с американским лидером Джо Байденом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи.