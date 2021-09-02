В ЕС прозвучал призыв наладить отношения с новыми властями Афганистана

Евросоюзу следует наладить отношения с новыми властями Афганистана. Такую позицию высказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА «Новости».

«Мы должны наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства. ЕС будет настаивать на том, что формирование правительства должно пройти путем переговоров», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав минобороны стран союза в Словении.

До этого политик заявлял, что ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Он также подчеркивал, что Евросоюз признает победу движения «Талибан» (организация запрещена в России), но не легитимность новой власти в Афганистане.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.