Президент Польши утвердил введение ЧП на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения», — заявил пресс-секретарь президента Польши Блавей Спихальский.

В публикации отмечается, что чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском на востоке республики. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов.

Распоряжение президента Польши вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 30 дней, утверждает издание.

Отмечается, что решение о введении ЧП также должны рассмотреть в нижней палате парламента Польши.

Ранее стало известно, что польские пограничники в августе предотвратили более 3 тыс. попыток прорваться через границу с территории Белоруссии.